В Турции на известном курорте бушует масштабный лесной пожар: много людей эвакуировали

По состоянию на субботу, 17 августа, спасатели уже в течение 3 суток боролись с сильным лесным пожаром. Он произошел в турецком городе Измир –курорте на побережье Эгейского моря.

В течение ночи эвакуировали еще сотни людей. Об этом пишет Barron's со ссылкой на AFP.

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Пожар в Измире

Пожар в Измире начался в четверг, 15 августа. Он быстро распространился на жилые районы.

В министерстве здравоохранения Турции сообщили, что огонь повредил 16 зданий, из-за него пострадали 78 человек. Из них 29 человек госпитализированы.

Пожар в Измире: смотрите видео

Отмечается, что огонь унес жизни диких животных, кошек и собак. Однако о человеческих жертвах пока не сообщается.

Чтобы ликвидировать пожары в Турции, ведется тушение с воздуха и суши и задействованы десятки единиц авиации, сотни единиц наземной техники и более 4700 человек персонала.

"Сейчас два самолета и одиннадцать вертолетов продолжают вмешательство", – сказал министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли после того, как сильный ветер ранее остановил вертолеты и водные бомбардировщики.

Отмечается, что пострадало около 1600 гектаров леса. Об этом сказал министр, добавив, что сложное географическое положение затрудняет тушение огня в месте его возникновения.

Пожар в турецком Измире: смотрите виде