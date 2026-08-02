Во время тушения крупных лесных пожаров в Греции столкнулись два вертолета

В нескольких регионах Греции в субботу, 1 августа, вспыхнули лесные пожары. Для тушения пожаров спасатели задействовали авиацию.

В воскресенье, 2 августа, стало известно об аварии с участием двух вертолетов. Об этом сообщила пожарная служба Греции.

Что известно о катастрофе?

В стране второй день продолжаются масштабные пожары. Одним из самых опасных очагов пожара является побережье вблизи Порто-Гермено, расположенное примерно в 60 километрах от столицы Греции.

Днем 2 августа во время попыток ликвидации лесных пожаров к западу от Афин столкнулись два вертолета BELL, арендованные пожарной службой. В ведомстве отметили, что вертолеты вылетели с военного аэропорта Элефсина.

В районе Псаты продолжается поисково-спасательная операция по поиску экипажей обоих вертолетов. На каждом из вертолетов находилось по два человека.

Момент столкновения вертолетов: смотрите видео

Напомним, что Порто-Гермено, расположенное на побережье Коринфского залива, к северо-западу от Афин, было одним из самых опасных мест. Из-за порывов ветра, которые местами превышают 73 километра в час, пламя очень быстро меняет направление и охватывает новые участки леса.

К борьбе со стихией привлечены сотни пожарных, спецтехника, пожарные самолеты и вертолеты, которые сбрасывают воду и огнетушащие смеси на очаги возгорания. Из-за стремительного распространения пожара власти отдали приказ эвакуировать жителей населенных пунктов, расположенных вблизи эпицентра пожара.