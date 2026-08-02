Об этом сообщает Reuters.

Что известно о масштабных пожарах?

1 августа в нескольких регионах Греции вспыхнули масштабные лесные пожары. Одним из самых опасных очагов стал участок поблизости от Порто-Гермено на побережье Коринфского залива, примерно в 60 километрах к северо-западу от Афин.

Из-за порывов ветра, которые местами превышают 73 километра в час, пламя очень быстро меняет направление и охватывает новые участки леса и кустарников.

Ситуация чрезвычайно сложная. У нас очень сильный ветер, а направление распространения огня практически невозможно предсказать,

– отметил врач-спасатель Георгиос Дулас.

Грецию охватили масштабные пожары: смотрите видео

К борьбе со стихией привлечены сотни пожарных, спецтехника, пожарные самолеты и вертолеты, которые сбрасывают воду и огнетушащие смеси на очаги возгорания.

Из-за стремительного распространения пожаров власти приказали эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов, в частности Агия-Параскеви, Крио-Пигади и Агиос-Нектариос. Некоторые населенные пункты пришлось эвакуировать по морю. Из города Агиос-Василеос более 200 человек вывезли на катерах, еще 12 человек эвакуировали с пляжа Порто-Гермено силами береговой охраны и пожарной службы.

Жители региона отмечают, что подобная ситуация повторяется практически каждое лето.

Каждое лето мы живем с мыслью, не дойдет ли огонь до наших домов. Это постоянная тревога, и в этом году ситуация особенно сложная,

– рассказал местный житель Илиас Пападимитропулос.

Греция в огне: смотрите видео

Греческие власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде районов страны и предупредили о чрезвычайно высоком риске новых пожаров. В частности, самый высокий уровень опасности прогнозируется для регионов Аттика, Беотия и Эвия, где из-за жары, засухи и сильного ветра могут возникнуть новые масштабные очаги возгорания.

Отметим, что пожарная обстановка остается сложной и в других странах Южной Европы. Во французском департаменте Вар пожар, который удалось локализовать несколько дней назад, вновь разгорелся.

Власти эвакуировали почти 2 500 человек, а площадь пожара достигла около 1 800 гектаров. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, с начала 2026 года в стране уже выгорело около 119 тысяч гектаров территории.

В Испании ситуация также остается нестабильной. После частичной стабилизации больших пожаров в центральных регионах новые очаги возникли в провинции Леон, тогда как в Саморе и Кастельоне пожарным удалось стабилизировать ситуацию и позволить жителям части эвакуированных населенных пунктов вернуться домой. Полиция также проверяет версию умышленного поджога одного из крупных пожаров.

Этим летом Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. Ученые связывают увеличение количества и масштабов лесных пожаров с длительными периодами рекордно высоких температур, дефицитом осадков и последствиями изменения климата.