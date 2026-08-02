Про це пише Reuters.

Що відомо про масштабні пожежі?

У кількох регіонах Греції 1 серпня спалахнули масштабні лісові пожежі. Одним із найнебезпечніших осередків стало узбережжя поблизу Порто-Гермено на узбережжі Коринфської затоки, приблизно за 60 кілометрів на північний захід від Афін.

Через пориви вітру, які місцями перевищують 73 кілометри на годину, полум'я дуже швидко змінює напрямок і охоплює нові ділянки лісу та чагарників.

Ситуація надзвичайно складна. Ми маємо дуже сильний вітер, а напрямок поширення вогню практично неможливо передбачити,

– зазначив лікар-рятувальник Георгіос Дулас.

Грецію охопили масштабні пожежі: дивіться відео

До боротьби зі стихією залучено сотні пожежників, спецтехніку, пожежні літаки та гелікоптери, які скидають воду й вогнегасні суміші на осередки займання.

Через стрімке поширення пожеж влада наказала евакуювати мешканців кількох населених пунктів, зокрема Агія-Параскеві, Кріо-Пігаді та Агіос-Нектаріос. Окремі населені пункти довелося евакуювати морем. З міста Агіос-Васілеос понад 200 людей вивезли катерами, ще 12 людей евакуювали з пляжу Порто-Гермено силами берегової охорони та пожежної служби.

Жителі регіону зазначають, що подібна ситуація повторюється практично щоліта.

Щоліта ми живемо з думкою, чи не дістанеться вогонь до наших будинків. Це постійна тривога, і цього року ситуація особливо складна,

– розповів місцевий мешканець Іліас Пападімітропулос.

Греція у вогні: дивіться відео

Грецька влада запровадила режим надзвичайної ситуації у низці районів країни та попередила про надзвичайно високий ризик нових пожеж. Зокрема, найвищий рівень небезпеки прогнозують для регіонів Аттика, Беотія та Евія, де через спеку, посуху та сильний вітер можуть виникнути нові масштабні осередки займання.

Зауважмо, що пожежна ситуація залишається складною і в інших країнах Південної Європи. У французькому департаменті Вар загоряння, яке вдалося локалізувати кілька днів тому, знову спалахнуло.

Влада евакуювала майже 2 500 людей, а площа займання сягнула близько 1 800 гектарів. За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, від початку 2026 року в країні вже вигоріло близько 119 тисяч гектарів території.

В Іспанії ситуація також залишається нестабільною. Після часткової стабілізації великих пожеж у центральних регіонах нові осередки виникли у провінції Леон, тоді як у Саморі та Кастельйоні пожежникам вдалося покращити ситуацію та дозволити мешканцям частини евакуйованих населених пунктів повернутися додому. Поліція також перевіряє версію навмисного підпалу однієї з масштабних пожеж.

Європа цього літа переживає одну з найважчих хвиль спеки за останні роки. Науковці пов'язують збільшення кількості та масштабів лісових пожеж із тривалими періодами рекордно високих температур, дефіцитом опадів та наслідками зміни клімату.