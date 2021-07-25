Лесные пожары из России перекинулись на соседнюю Финляндию

Лесные пожары, бушующие в российской республике Карелия, 25 июля дошли до Финляндии. Финские спасатели быстро отреагировали и потушили огонь.

Возгорание зафиксировали на окраине финских населенных пунктов Лекса и Руунаа. Его удалось потушить силами местных пожарных и пограничников.

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По информации пожарных, причины возгорания неизвестны, а финские власти не будут проводить расследование, поскольку "это входит в зону ответственности российской стороны".

Отметим, что Главное лесное управление Финляндии долгое время наблюдало за лесными пожарами в Карелии. Они были готовы к тому, что огонь перекинется на их территорию, ведь границе есть лишь узкая безлесная полоса.

Что известно о лесных пожарах в России

В Российской Республике Карелия лесные пожары вспыхнули более недели назад. Всего там зафиксировали 39 очагов на 5,7 тысячи гектаров. Сложная обстановка была по меньшей мере в четырех районах. От пожаров накануне сильно пострадала Якутия. Там огонь охватил более 858 тысяч гектаров.

Власти даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать в 8 регионах России до 1 августа. По состоянию на 24 июля в Карелии насчитывается 18 очагов возгораний, половину из них удалось локализовать.

Как в России борются с пожарами / Фото ТАСС