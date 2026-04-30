Нидерланды охватили масштабные лесные пожары, горят военные полигоны: кадры оттуда ужасают

Нидерланды охватили масштабные лесные пожары. Огонь охватил военные полигоны, также пришлось эвакуировать аэропорт.

Некоторые из пожаров уже взяли под контроль или даже потушили, но ряд пожаров до сих пор бушует. Об этом пишет NOS 30 апреля.

Что известно о лесных пожарах в Нидерландах?

Огонь сначала охватил военный полигон в 'т-Харде в среду, 29 апреля. Его до сих пор еще не успели локализовать.

А за четверг в стране зафиксировали еще по меньшей мере 6 лесных пожаров. Некоторые из них произошли на территории военных полигонов Министерства обороны Нидерландов.

Нидерланды охватили лесные пожары: смотрите видео

Пламя охватило провинции Северный Брабант и Лимбург, в частности лес между Гельденом и Кесселема.

Огненная стихия также добралась до города Верт, где расположен военный полигон. Спасатели сообщали, что пожар распространился примерно на 500 тысяч квадратных метров.

Не обошла беда и аэропорт Кемпен. Персонал и пассажиров эвакуировали.

Было предупреждение, что огонь может распространиться на резервуары с керосином. Однако, как оказалось, он хранится под землей и поэтому не представляет угрозы.

Еще один пожар вспыхнул на полигоне в городе Ойрсхот. Но есть предположение, что пожар произошел во время операции военного вертолета.

Нидерланды обратились за помощью к европейским пожарным службам. Тот факт, что страна обращается за международной помощью, является уникальным, по словам координатора национальной группы по борьбе с лесными пожарами Эдвина Кока.

"Я не помню, чтобы мы когда-то так делали, особенно во время лесных пожаров", – отметил он.

Тем временем местное население просят закрывать двери и окна.

Почему Нидерланды охватили лесные пожары?

Погода в Нидерландах сейчас очень неблагоприятная для борьбы с лесными пожарами. Дождя нет, зато дует сильный ветер.

Этот апрель был чрезвычайно засушливым в стране.

Рекордным оказался еще 2018 год, после которого ситуация так и не улучшилась. Дефицит осадков весной и летом растет.

К слову, в NOS отмечают, что ни один нидерландский эксперт не удивился лесным пожарам, так же как ни один из них не удивится, если это будет происходить еще чаще в будущем. Объясняют: это часть изменений климата.

Стихийные бедствия в мире

В середине апреля в США бушевала масштабная непогода с торнадо, градом и наводнениями. Под угрозой оказались более 50 миллионов человек от Техаса до Мичигана.

А в начале месяца рекордный ветер накрыл Норвегию. Из-за шторма "Дейв" более 6 000 человек остались без света.

Тогда же песчаная буря накрыла турецкие провинции Адана, Хатай, Мугла и Анталия. Всё стало ярко-оранжевым, а воздух стал тяжелым для дыхания.