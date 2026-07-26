Об этом сообщает France24.

Каковы последствия лесных пожаров?

Пожары уничтожили жилые дома, привели к массовым эвакуациям.

По данным французских властей, эвакуации произошли в населенных пунктах вблизи Бордо. Также из-за пожаров перекрыли 60-километровый участок автомагистрали A63, соединяющий Бордо с испанской границей.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес заявил, что ситуация с лесными пожарами на юго-западе страны остается "крайне неблагоприятной".

Еще одна трудная ночь на фронте борьбы с лесными пожарами. Ситуация остается крайне неблагоприятной,

– написал он.

По его словам, к борьбе с огнем в департаменте Жиронда привлекли 2,5 тысяч пожарных, в том числе команду из Швейцарии, 1,5 тысяч военнослужащих и около 1,2 тысяч полицейских.

В интервью газете La Tribune Лоран Нюньес также заявил, что на локализацию крупнейшего пожара на юго-западе Франции уйдет "продолжительное время". Он добавил, что эвакуированные жители и туристы не смогут вернуться в свои дома и места отдыха, пока огонь не будет взят под контроль.

В Испании в это время объявили чрезвычайное положение в связи с пожарами в Мадридском регионе. Это первый случай в истории страны, когда такое решение было принято из-за лесного пожара.

Тушение пожаров дополнительно усложняет аномальная жара.

По данным метеорологического агентства Aemet, третья волна жары этого сезона принесла в центральную Испанию температуру до +40 градусов, а в центральных и восточных провинциях страны объявлен желтый, оранжевый и красный уровни погодной опасности.

Всего в двух странах из-за стихии уже эвакуировали более 300 тысяч человек.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна обратилась с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в результате пожаров, охвативших страну.