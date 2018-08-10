Лесные пожары в Калифорнии не удастся потушить до сентября.

В Калифорнии вспыхнувшие масштабные лесные пожары, которые получили название "Святой огонь", не удастся потушить до сентября.

Об этом сообщает Euronews.

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Борьбу с огнем уже ведут более 14 тысяч пожарных. Всего из зон, охваченных стихией, эвакуированы десятки тысяч человек.

Пожары стали крупнейшими в истории этого американского штата, крупнейший центр на юге получил устрашающие название – "Святой огонь".

Напомним, что на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо ранее.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение предоставить Калифорнии федеральную помощь в связи с пожарами. В штате введено чрезвычайное положение.