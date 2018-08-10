Лісові пожежі у Каліфорнії не вдасться загасити до вересня

У Каліфорнії спалахнули масштабні лісові пожежі, які отримали назву "Святий вогонь", не вдасться загасити до вересня.

Про це повідомляє Euronews.

Читайте також: Поліція Каліфорнії затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі в горах на півдні штату

Боротьбу з вогнем вже ведуть понад 14 тисяч пожежників. Всього із зон, охоплених стихією, евакуйовані десятки тисяч людей.

Пожежі стали найбільшими в історії цього американського штату, найбільший осередок на півдні отримав страхітливу назву – "Святий вогонь".

Нагадаємо, що на півночі Каліфорнії, у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.

Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження надати Каліфорнії федеральну допомогу у зв'язку з пожежами. У штаті запроваджено надзвичайний стан.