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Лісові пожежі у Каліфорнії не вдасться загасити до вересня

58 Читать новость на русском
Пожежі у Каліфорнії
Пожежі у Каліфорнії / rbc.ua

У Каліфорнії спалахнули масштабні лісові пожежі, які отримали назву "Святий вогонь", не вдасться загасити до вересня.

Про це повідомляє Euronews.

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Боротьбу з вогнем вже ведуть понад 14 тисяч пожежників. Всього із зон, охоплених стихією, евакуйовані десятки тисяч людей.

Пожежі стали найбільшими в історії цього американського штату, найбільший осередок на півдні отримав страхітливу назву – "Святий вогонь".

Нагадаємо, що на півночі Каліфорнії, у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше.

Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження надати Каліфорнії федеральну допомогу у зв'язку з пожежами. У штаті запроваджено надзвичайний стан.

Теги: Новини США Пожежа
Джерело: 24 канал
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