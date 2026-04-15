Летели десятки ракет и сотни БпЛА: вечером Россия запустила по Украине более 380 воздушных целей
- Россия запустила более 380 воздушных целей по Украине, включая 21 крылатую ракету и 361 беспилотник.
- ВСУ сбили 369 вражеских целей, однако были попадания на 6 локациях и падение обломков на 12 локациях.
Россия нанесла комбинированный удар днем 15 апреля. Враг запускал десятки крылатых ракет и более 360 беспилотников различных типов.
Об этом проинформировали Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбило ПВО?
Воздушные силы ВСУ сообщили, что их радиотехнические средства с 09:00 до 22:00 зафиксировали 382 воздушных целей, запущенных российской армией.
По Украине днем и вечером летели:
- 20 крылатых ракет Х-101 из акватории Каспийского моря,
- 1 крылатая ракета "Искандер-К" из Ростовской области, Россия,
- 361 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие. Около 200 из них были "Шахеды".
Дроны запускали по нескольким направлениям в России, а также с ТОТ Крыма.
По предварительным данным, по состоянию на 22:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 враждебных целей,
– уточнили военные.
Подразделения Сил обороны обезвредили 19 крылатых ракет Х-101, 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 349 БпЛА.
В то же время произошло попадание вражеской ракеты и 12 ударных дронов на 6 локациях. Также зафиксировано падение сбитых целей или обломков на 12 локациях.
Каковы последствия российского террора?
В результате российской атаки в Днепре выбиты 300 окон, поврежден пансионат пожилых людей, 8-этажка и территория учебного заведения. Среди пострадавших двое детей.
Противник ударил по Одессе. В результате атаки повреждена многоэтажка, возник пожар. Один человек погиб, еще шесть пострадали. Изуродована и крыша частного дома в другом районе.
Россияне ударили по Киевщине. Из-за удара возник пожар в производственно-складском здании предприятия. Предварительно, обошлось без пострадавших.