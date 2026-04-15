Летели десятки ракет и сотни БпЛА: вечером Россия запустила по Украине более 380 воздушных целей

Россия нанесла комбинированный удар днем 15 апреля. Враг запускал десятки крылатых ракет и более 360 беспилотников различных типов.

Об этом проинформировали Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбило ПВО?

Воздушные силы ВСУ сообщили, что их радиотехнические средства с 09:00 до 22:00 зафиксировали 382 воздушных целей, запущенных российской армией.

По Украине днем ​​и вечером летели:

20 крылатых ракет Х-101 из акватории Каспийского моря,

1 крылатая ракета "Искандер-К" из Ростовской области, Россия,

361 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие. Около 200 из них были "Шахеды".

Дроны запускали по нескольким направлениям в России, а также с ТОТ Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 22:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 враждебных целей,

– уточнили военные.

Подразделения Сил обороны обезвредили 19 крылатых ракет Х-101, 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 349 БпЛА.

В то же время произошло попадание вражеской ракеты и 12 ударных дронов на 6 локациях. Также зафиксировано падение сбитых целей или обломков на 12 локациях.

Каковы последствия российского террора?