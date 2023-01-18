Монастырский погиб в Броварах: в ОП рассказали, куда летело руководство МВД

В Броварах 18 января упал вертолет. В авиакатастрофе погибло руководство МВД. В частности, глава ведомства Денис Монастырский.

На борту вертолета находились 9 человек. Антон Геращенко подтвердил, что все, кто находился на борту, – погибли. Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – в эфире телемарафона рассказал, что руководство МВД летело по делам в одну из "горячих" точек в Украине.

Обратите внимание В сети появилось видео, вероятно, вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах

Тимошенко не раскрывал деталей, лишь добавил, что там сейчас продолжаются боевые действия.

Кто из МВД погиб в Броварах

Подтверждено, что жертвами трагедии стали:

Денис Монастырский – глава МВД Украины. Он возглавлял ведомство с июля 2021 года.

Евгений Енин – заместитель министра.

Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД.

Вертолет, на котором летело руководство МВД, принадлежит ГСЧС Украины . Об этом сообщили в воздушных силах.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Броварах.

Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро, – заявил президент.

Он отметил, что на месте трагедии работают все службы.