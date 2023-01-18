Монастырский погиб в Броварах: в ОП рассказали, куда летело руководство МВД
В Броварах 18 января упал вертолет. В авиакатастрофе погибло руководство МВД. В частности, глава ведомства Денис Монастырский.
На борту вертолета находились 9 человек. Антон Геращенко подтвердил, что все, кто находился на борту, – погибли. Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – в эфире телемарафона рассказал, что руководство МВД летело по делам в одну из "горячих" точек в Украине.
Обратите внимание В сети появилось видео, вероятно, вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах
Тимошенко не раскрывал деталей, лишь добавил, что там сейчас продолжаются боевые действия.
Кто из МВД погиб в Броварах
Подтверждено, что жертвами трагедии стали:
- Денис Монастырский – глава МВД Украины. Он возглавлял ведомство с июля 2021 года.
- Евгений Енин – заместитель министра.
- Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.
Реакция Зеленского
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Броварах.
Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро, – заявил президент.
Он отметил, что на месте трагедии работают все службы.