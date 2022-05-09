Летит "бледина": украинский неологизм о российских ракетах пополнил словарь Urban Dictionary

Украина уже более 2-х месяцев живет в состоянии полномасштабной войны. И за это время возникло множество неологизмов. Но, пожалуй, самый популярный из них – слово "бледина".

Если вы до сих пор не в теме, то 24 канал подсказывает: фраза "летящая бледина", так сказать, готовит к возможным неприятностям, связанным с российскими оккупантами. А услышать ее можно во время сигнала воздушной тревоги.

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У слова "бледина" наконец-то есть трактовка

Мы сразу же заметим, что это слово действительно может восприниматься кем-то как бранное. Так что попросим при детях лучше его не говорить. Хотя, есть подозрение, они могут вас научить большему.

Итак, очередное значение слова "бледина" пополнило словарь сленга Urban Dictionary. В этом случае им обозначают воздушную тревогу или непосредственно российские ракеты, которые могут лететь во время нее. Отсюда и словосочетание "летящая бледина".

Бледина – так украинцы называют воздушную тревогу, обычно заканчивающуюся ударами российских крылатых ракет по всей стране. Приблизительно переводится как "безобразная летучая с**а". Слово возникло в группе волонтеров со Львова и стало де-факто названием российских ракетных атак в украинском твиттере,

– сообщается в статье.



Слово "бледина" означает воздушную тревогу или ракетную атаку / Urban Dictionary

В качестве примера словарь приводит такое предложение. Его, к слову, вы точно могли слышать: "Летит бледина, все в укрытие".

Мемов о "бледине" бесконечное количество. Она стала вдохновением и для иллюстраторов, и для музыкантов, и для поэтов. Мы бы тоже были рады просто шутить, когда слышим это слово.

Alcohol Ukulele feat. UA Twitter Choir & Melaniya Podolyak – Летит бледина: слушайте онлайн

На самом же деле, оно позволяет легонько, но побраниться из-за того, что, например, сирена застала вас в магазине. Так что покупки придется оставить и отправиться к укрытию.

Мемы и забавные картинки с "блединой"



"Бледина" вдохновляет все новые и новые мемы / иллюстрация из открытых источников



О "бледине" сочиняют песни и рисуют мемы / иллюстрация из открытых источников



Здесь должен был быть другой мем о "бледмне", сами догадайтесь какой / Иллюстрация из открытых источников



А так извещают о тревоге в Ровно / скриншот из фейсбука



Сковорода устоял, хотя оккупанты и разрушили музей / скриншот из фейсбука

Летит "бледина" – немедленно в укрытие

Мы не обещаем, что в новостях о воздушной тревоге будем использовать само слово "бледина". Но обещаем, что мы будем каждый раз напоминать о важности отправления к укрытию. Эта простая манипуляция может спасти вам жизнь. Итак, пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных.

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