Якщо ви досі не в темі, то 24 канал підказує: фраза "летить блєдіна", так би мовити, готує до можливих неприємностей, пов'язаних з російськими окупантами. А почути її можна під час сигналу повітряної тривоги.

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У слова "блєдіна" нарешті є трактування

Ми відразу ж зауважимо, що це слово дійсно може сприйматися кимось як лайливе. Тож попросимо при дітях краще його не говорити. Хоча, маємо підозру, вони можуть вас навчити більшого.

Отже, чергове значення слова "блєдіна" поповнило словник сленгу Urban Dictionary. У цьому випадку ним позначають повітряну тривогу або безпосередньо російські ракети, які можу летіти під час неї. Звідсіля й словосполучення "летить блєдіна".

Блєдіна – так українці називають повітряну тривогу, яка зазвичай закінчується ударами російських крилатих ракет по всій країні. Приблизно перекладається як "потворна летюча с**а". Слово виникло у групі волонтерів зі Львова та стало де-факто назвою російських ракетних атак в українському твітері,

– повідомляється у статті.



Слово "блєдіна" означає повітряну тривогу або ракетну атаку / Urban Dictionary

Як приклад, словник наводить таке речення. Його, до слова, ви точно могли десь чути: "Летить блєдіна, всі в укриття".

Мемів про "блєдіну" нескінченна кількість. Вона також стала натхненням і для ілюстраторів, і для музикантів, і для поетів. Ми б теж були раді просто жартувати, коли чуємо це слово.

Alcohol Ukulele feat. UA Twitter Choir & Melaniya Podolyak – Летить блєдіна: слухайте онлайн

Насправді ж, воно дозволяє легенько, але полаятися через те, що, наприклад, сирена застала вас у магазині. Тож покупки доведеться залишити та вирушати до укриття.

Меми та кумедні картинки з "блєдіною"



"Блєдіна" надихає на все нові й нові меми / ілюстрація з відкритих джерел



Про "блєдіну" складають пісні та малюють меми / ілюстрація з відкритих джерел



Тут мав бути інший мем про "блєдіну", самі здогадайтеся який / Ілюстрація з відкритих джерел



А так сповіщають про тривогу в Рівному / скриншот з фейсбука



Сковорода встояв, хоч окупанти і зруйнували музей / скриншот з фейсбука

Летить "блєдіна" – негайно в укриття

Ми не обіцяємо, що у новинах про повітряну тривогу використовуватимемо саме слово "блєдіна". Але обіцяємо, що щоразу нагадуватимемо про важливість вирушання до укриття. Ця проста маніпуляція може врятувати вам життя. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних.

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