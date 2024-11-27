Летят дроны и ракеты: оккупанты заявляют о массированной атаке на Крым и Севастополь

На оккупированной части Украины неспокойно. В частности, россияне жалуются на массированную атаку на Крым и Севастополь.

Российские СМИ утром 27 ноября заявляют о дронах и ракетах на Крым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на медиа России.

Смотрите также ВСУ восстановили позиции возле Кременной и Торского, враг продвинулся возле Покровска: обзор ISW

Заявляют о работе ПВО

Пропагандисты пишут об атаке дронов и ракет на временно оккупированный Крым. В частности, они заявляют, что в Севастополь подлетают ракеты "Нептун". Также пишут об атаке БпЛА с разных направлений.

Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны, однако такие заявления являются традиционными, поэтому судить об их правдивости сложно. В то же время неизвестно, сбиты ли российские цели.

Также российские СМИ отмечали об опасности дронов для мыса Тарханкут.

В Крыму все чаще раздаются взрывы. Он становится все более опасным для оккупантов. Россияне осознают, что больше не могут чувствовать себя в безопасности на полуострове.