Аналитик ISW назвал реальную цель, которую может достичь Россия во время летней кампании

По данным Bloomberg, диктатор Путин уверен, что сможет захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до конца этого года. Это – крайне маловероятный вариант. Сейчас российские оккупанты ставят несколько иную цель.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Института изучения войны США (ISW) Джордж Баррос. По его словам, с нынешними темпами продвижения оккупантам нужны будут годы, чтобы полностью захватить 4 области. И вряд ли они вообще смогут это сделать.

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Чего ожидать от России летом

Как отметил Баррос, России будет чрезвычайно сложно полностью захватить Донецкую область. Для этого оккупантам нужно будет как-то прорываться через ряд сильно укрепленных городов. Речь идет о Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и т.д.

Мы скорее будем наблюдать незначительные тактические продвижения россиян через поля и села. У них также будут колоссальные потери. Вполне возможно, что в конце концов Россия не достигнет поставленных целей,

– сказал Баррос.

По его мнению, летом 2025 года Россия попытается захватить Константиновку. Они пытаются продвигаться в направлении этого города.

Какая ситуация в Донецкой области: смотрите карту боевых действий

Добавим, по состоянию на 16 июня Россия потеряла более 1 миллиона личного состава. Также наши защитники уничтожили 10939 российских танков, 22811 боевых бронированных машин, 29208 артиллерийских систем и т.д.