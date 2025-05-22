Генерал армии ответил, собрала ли Россия силы для нового наступления

Владимир Путин затягивает переговоры о мире, надеясь, что его оккупационная армия успеет продвинуться дальше. Большие планы враг возлагает на новое летнее наступление.

В Кремле понимают, что Украина никогда не согласится отдать без боя свою территорию. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, объяснив, что Путин готовит войско.

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Есть ли у России силы для нового наступления

Сейчас россияне активно наступают на Покровском направлении, Торецком, движутся в сторону Часового Яра, Константиновки. Оккупанты хотят захватить всю Донецкую область, но для этого они не имеют ресурсов.

Кроме этого, враг не оставил своих намерений захватить Харьковскую и Сумскую области. Но на самом деле это не более, чем пропаганда, потому что Путин даже не смог полностью вытеснить ВСУ с Курщины и Белгородщины.

Весь фронт до Крыма составляет более тысячи километров. Для того, чтобы начать стратегические и оперативные операции в различных секторах, нужно минимум миллион солдат. Украина уже уничтожила более, чем 975 тысяч оккупантов,

– отметил генерал армии.

В России еще остается небольшой процент действительно подготовленных бойцов, но обычно солдат после короткой подготовки бросают в бой. Человеческие ресурсы страны-агрессора также исчерпывающие. Привлечь дополнительные силы на поле боя становится проблематично. К тому же очень много людей стоят на границах, поддерживают силовой режим внутри страны.

Поднять еще силы, миллионы – нереально. Определенные ресурсы еще подтянут, нам придется тяжело работать в отдельных секторах, но провести масштабные удары по всему фронту – врагу не удастся,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Путин не имеет нужных ресурсов, поэтому для Украины важно этим воспользоваться. Надо уничтожать врага в прифронтовой зоне. Наше войско имеет возможности, чтобы поразить цели на расстоянии 100, 50 или 80 километров от границы. Также надо бить с тылов, флангов, там, где враг не ожидает. Над такой стратегией уже работают в ВСУ.

Заметим, 21 мая российские пропагандисты сообщили, что оккупационная армия якобы дошла дк админгранице с Днепропетровской областью. В ОВА такую информацию опровергли. Фото, которое использовали для иллюстрации, является фейковым, оно сделано в другом районе Донецкой области.