"Фронт стабилизирован": Шмыгаль ответил, остановилось ли летнее наступление россиян
- Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что российское летнее наступление продолжается, но линия фронта остается стабильной.
- По словам Шмыгаля, интенсивность боев различается: в отдельных районах происходят десятки столкновений в день, в других – лишь несколько.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что российское летнее наступление продолжается. В то же время, по его словам, линия фронта остается стабильной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Шмыгаля для "ВВС-Украина".
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Какая сейчас ситуация на линии фронта?
У Дениса Шмыгаля спросили, есть ли сейчас на фронте признаки завершения летнего наступления российских войск или вообще стабилизации ситуации.
По состоянию на сегодня – нет. Оно (российское наступление, – 24 Канал) продолжается. Но в целом фронт стабилизирован, линия фронта стабилизирована,
– ответил министр.
По его словам, российские войска неспособны осуществить прорывные действия, тогда как украинские силы обороны наносят им значительные потери, истощают и обескровливают врага.
Министр отметил, что российские войска ежедневно атакуют украинские позиции и оказывают давление вдоль всей линии фронта. В то же время интенсивность боев различается: в отдельных районах происходят десятки столкновений в день, в других – только несколько.
Шмыгаль добавил, что он не может раскрыть больше деталей, поскольку остальная информация является засекреченной.
Напомним, в течение суток 29 июля на фронте зафиксировано 171 боестолкновение. Самыми горячими направлениями до сих пор остаются Лиманское и Покровское.