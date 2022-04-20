Летный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился, – Арестович о помощи Украине
20 апреля 2022 , 14:54Читати новину українською
Алексей Арестович рассказал, что партнеры Украины продолжают помогать нашему войску. В частности, летный парк Воздушных сил уже увеличился.
Об этом советник руководителя Офиса Президента заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
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Продолжает поступать вооруженная военная техника. Летний парк Вооруженных Сил Украины несколько увеличился,
– сказал Арестович.
Заметим, что партнеры предоставляют Украине не самолеты, а запчасти и комплектующие к ним. Воздушные силы отметили, что так можно починить авиацию, которая уже у нас есть. А значит, в строю будет стоять больше техники.
К теме смотрите видео о том, что ВСУ опровергли получение самолетов от партнеров: