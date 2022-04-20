Летный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился, – Арестович о помощи Украине

Алексей Арестович рассказал, что партнеры Украины продолжают помогать нашему войску. В частности, летный парк Воздушных сил уже увеличился.

Об этом советник руководителя Офиса Президента заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Продолжает поступать вооруженная военная техника. Летний парк Вооруженных Сил Украины несколько увеличился,

– сказал Арестович.

Заметим, что партнеры предоставляют Украине не самолеты, а запчасти и комплектующие к ним. Воздушные силы отметили, что так можно починить авиацию, которая уже у нас есть. А значит, в строю будет стоять больше техники.

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