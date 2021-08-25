Лето в Украине ежегодно будет становиться жарче, – климатолог

Лето в Украине за последние 30 лет стало на полтора градуса теплее. Эта тенденция, по словам Веры Балабух, продолжится и в будущем.

Почему повышается температура

Август 2021 года стал теплее по сравнению с предыдущими десятилетиями. Об этом заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра заявила в интервью.

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Такое повышение температуры не связано с активностью Солнца. Дело в человеческой деятельности, одним из следствий которой является выброс парниковых газов.

Если к человеческому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине XXI века она может увеличиться в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века,

– предупредила Балабух.

Аномальная зима 2020 года

По ее словам, такое повышение является крайне опасным. Примером может быть аномально теплая зима в 2020 году. Тогда средняя годовая температура превысила норму на 2,8 градуса. Когда температура повышается на 2 градуса и выше, то происходят необратимые изменения в экосистемах.

"Тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, а потом на Западной Украине произошли крупные наводнения. Позже – масштабные пожары", – пояснила климатолог.

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