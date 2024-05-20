В ближайшее время ждать облегчения ситуации не стоит. Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, почему летом боевые действия на фронте могут даже усилиться.

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Ситуация обострится

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ситуация на фронте остается напряженной, однако контролируемой. В то же время ситуация в ближайшее время может обостриться

Не только в ближайшие несколько недель будет горячо, но и летом. Потому что сейчас достаточно тяжелая ситуация, которая обусловлена действиями врага в районе Часового Яра, на Покровском направлении – у врага там есть продвижение, так не стратегические, незначительные, но они есть,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кроме того, получив определенные успехи на Донетчине, россияне прибегли к отвлекающему маневру – наступательных действий на севере Харьковской области. Нельзя сказать, что там у них есть огромные достижения, впрочем, они зашли в Волчанск и удерживают, по данным Харьковской ОВА, около 40% города.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

"Это произошло потому, что строить укрепления непосредственно на линии государственной границы – очень трудно. Но также из-за того, что у нас есть недостаток личного состава. Только 18 мая вступил в действие закон о мобилизации, поэтому сейчас ожидается поток новобранцев. Однако в рядах Вооруженных сил они окажутся где-то в сентябре. То есть все лето наша армия, к сожалению, будет без подкрепления и ротаций. Поэтому лето будет непростым", – объяснил военный эксперт.

Из хороших новостей – в некоторые подразделения постепенно приходит оружие и снаряды из пакета помощи от США. В то же время нельзя сказать, что во всех воинских частях ситуация с помощью от партнеров уладилась. Ведь это также вопрос логистики.

Будет ли российское наступление иметь стратегический успех

Ситуация может обостриться также на Сумском направлении. Говорят, что уже в ближайшие дни россияне могут пойти в наступление на этом участке.

На Харьковщину, по данным ISW, перебросили две пехотные дивизии. Но эти подразделения перебрасывали из Запорожской области, то есть они без отдыха, ротаций и отдыха. Да, где-то они могут наступать, делать провокации, но их сил недостаточно для того, чтобы зайти глубоко. Что касается Сумщины, то там в районе 3-километровой зоны всех отселяют или уже отселили, потому что они были под постоянными обстрелами. Кроме того, и на Сумщине, и на Харьковщине есть довольно мощные подразделения (украинские – 24 Канал),

– отметил Нарожный.

На эти направления фронта перебросили дополнительные резервы. Так, к примеру, руководителем оперативно-тактической группировки войск "Харьков" назначили офицера Михаила Драпатого, который ранее был командиром 58-й конотопской бригады. То есть для него этот регион знаком.

"Я более чем уверен, что, возможно, какие-то боевые действия, возможно, будут на Сумщине, но они не будут иметь какого-то серьезного стратегического характера. Потому что сейчас задача врага – растянуть нашу армию и сковать наши силы: чтобы резервы были не в Донецкой области, а на Сумщине и Харьковщине", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время стоит готовиться к тому, что вскоре может начаться летняя наступательная кампания россиян. Погода уже позволяет передвигаться тяжелой технике, танкам и артиллерии. Поэтому враг сейчас пытается по максимуму воспользоваться недостатком резервов в украинском войске, задержкой в получении западного оружия, чтобы закрепить тот успех, который они сейчас имеют.

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