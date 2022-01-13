О том, что Левченко официально заняла должность при Владимире Зеленском, изданию подтвердили в Офисе Президента в ответ на запрос.

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Левченко устроили в ОП уже после скандала с Гогилашвили

Мария Левченко назначена на должность заместителя руководителя кабинета Президента Украины – руководителя службы обеспечения мероприятий президента с 21 декабря 2021 года,

– говорится в ответе.

Напомним, Левченко – жена бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. О ее работе в ОП было известно задолго до этой даты официального трудоустройства. СМИ писали, что она работала помощницей президента Зеленского с начала его каденции.

Скандал с Гогилашвили: коротко

11 декабря в сети опубликовали видео, на котором тогда еще заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили обматерил правоохранителей на блокпосте в Краматорске. Из-за инцидента Гогилашвили уволили с должности.

Журналисты выяснили, что у Гогилашвили есть российское гражданство, а в 2014 году он был помощником российского депутата Николая Валуева, который активно поддерживал оккупацию Крыма.

Украинское гражданство Гогилашвили получил после женитьбы на Марии Левченко.

В Государственном бюро расследований в отношении экс-заместителя министра начали сразу 2 уголовных производства – из-за возможной фальсификации документов и превышения служебных обязанностей.

Кроме того, журналисты обнаружили, что в одном доме с семьей Гогилашвили живет глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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