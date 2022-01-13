Про те, що Левченко офіційно обійняла посаду при Володимиру Зеленському, виданню підтвердили в Офісі Президента у відповідь на запит.

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Левченко влаштували в ОП вже після скандалу з Гогілашвілі

Марію Левченко призначено на посаду заступника керівника кабінету Президента України – керівника служби забезпечення заходів президента з 21 грудня 2021 року,

– йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Левченко – дружина колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Про її роботу в ОП було відомо задовго до цієї дати офіційного працевлаштування. ЗМІ писали, що вона працювала помічницею президента Зеленського від початку його каденції.

Скандал з Гогілашвілі: коротко

11 грудня у мережі опублікували відео, на якому тоді ще заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі обматюкав правоохоронців на блокпості у Краматорську. Через інцидент Гогілашвілі звільнили з посади.

Журналісти з'ясували, що в Гогілашвілі є російське громадянство, а у 2014 році він був помічником російського депутата Миколи Валуєва, який активно підтримував окупацію Криму.

Українське громадянство Гогілашвілі отримав після одруження з Марією Левченко.

У Державному бюро розслідувань щодо ексзаступника міністра розпочали одразу 2 кримінальні провадження – через можливу фальсифікацію документів та перевищення службових обов'язків.

Крім того, журналісти виявили, що в одному будинку із родиною Гогілашвілі живе голова головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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