Журналісти звернулися до Служби безпеки України та Управління державної охорони за офіційним коментарем. Відповіді не допомогли повністю прояснити ситуацію.

Читайте також Дружина Гогілашвілі офіційно працює з Зеленським, але без доступу до держтаємниці, – ОП

Розслідувачі кажуть, що сім'ю Гогілашвілі охороняє СБУ

Розслідувачі Bihus.info стверджують, що сім'ю скандального чиновника нібито охороняє "Альфа" – підрозділ Служби безпеки України. Наприкінці листопада журналісти побачили, як сина Гогілашвілі та Левченко привіз до "Паркового" автомобіль Chevrolet Suburban з номерами СБУ. За інформацією Bihus.info, його номерні знаки закріплені за Volkswagen Transporter. Саме такі авто надійшли на баланс відомства кілька років тому. Крім того, машина, найімовірніше, була броньованою. Джерела розслідувачів кажуть, що чоловік, який супроводжував хлопчика, є співробітником "Альфа".



Машина, яку помітили журналісти / Фото Bihus.info

Відповідь від СБУ

У відомстві наголосили, що інформація про тих, кому в разі потреби та вагомих підстав надають державну охорону, це – "відомості з обмеженим доступом". При цьому, там зазначили, що відповідне питання належить до компетенції Управління державної охорони. Мовляв, там можуть залучати співробітників інших державних органів, зокрема – й СБУ, якщо є така потреба.

Що кажуть в УДО

У відповідь на запит журналістів, в УДО заперечили, що скандальному чиновнику та його рідним надавали державну охорону. "Вона не здійснювалася", – запевнили там. Тож наразі незрозуміло, кого саме зафіксували Bihus.info біля "Паркового", та якщо таки мовиться про працівника СБУ – на якій підставі він там перебував.



Відповідь на інформаційний запит / Скриншот OBOZREVATEL

Скандал навколо: що відомо