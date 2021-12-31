Журналисты обратились в Службу безопасности Украины и Управление государственной охраны за официальным комментарием. Ответы не помогли полностью прояснить ситуацию.

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Расследователи говорят, что семью Гогилашвили охраняет СБУ

Расследователи Bihus.info утверждают, что семью скандального чиновника якобы охраняет Альфа – подразделение Службы безопасности Украины. В конце ноября журналисты увидели, как сына Гогилашвили и Левченко привез в "Парковый" автомобиль Chevrolet Suburban с номерами СБУ. По информации Bihus.info, его номерные знаки закреплены за Volkswagen Transporter. Именно такие автомобили поступили на баланс ведомства несколько лет назад. Кроме того, машина, вероятнее всего, была бронированной. Источники расследователей говорят, что мужчина, сопровождавший мальчика, является сотрудником "Альфа".

Машина, замеченная журналистами / Фото Bihus.info

Ответ от СБУ

В ведомстве отметили, что информация о тех, кому в случае необходимости и веских оснований предоставляют государственную охрану, это – "ведомости с ограниченным доступом". При этом там отметили, что соответствующий вопрос относится к компетенции Управления государственной охраны. Якобы там могут привлекать сотрудников других государственных органов, в том числе и СБУ, если есть такая необходимость.

Что говорят в УГО

В ответ на запрос журналистов в УГО возразили, что скандальному чиновнику и его родным предоставляли государственную охрану. "Она не производилась", – заверили там. Поэтому непонятно, кого именно зафиксировали Bihus.info возле "Паркового", и если речь идет о работнике СБУ – на каком основании он там находился.

Ответ на информационный запрос / Скриншот OBOZREVATEL

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