С конца октября – начала 2023 года группа войск "Днепр" очень усилила свою боеспособность. Однако что-то пошло не так. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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"Подготовка к непопулярным решениям"

Российскую группировку "Днепр", командующим которой является Михаил Теплинский, усиливают. Делают это, вероятно, из-за угрозы сил обороны на левом берегу Херсонщины. В частности, чтобы выбить украинских военных из Кринок, ведь за селом – Днепр, отходить оттуда оккупантам будет очень трудно.

Однако такое решение уже не первое.

Там интересная, диссонантная ситуация. Приблизительно с конца октября прошлого года пытались существенно увеличить группу войск "Днепр" - с 60 до 74 тысяч. Группа по боеспособности была второй с конца, а стала второй с начала. Но с начала 2024 года группа войск "Днепр" постепенно уменьшается,

– заметил Александр Коваленко.

Фактически каждый день происходит уменьшение количества этой группировки на 500 – 700 военных. Кроме того, они не получают достаточно поддержки, чтобы компенсировать потери подразделений.

Более того, некоторые подразделения из группы войск "Днепр" отправили на территорию временно оккупированного Крыма для восстановления боеспособности.

Обратите внимание! Самой боеспособной российской группировкой считают группу "Юг", которая находится в основном в Донецкой области.

"Восстановление боеспособности подразделений классически – это когда у них есть потери 30% личного состава и механизированной компоненты. Но для россиян сейчас это показатель 60% потерь", – отметил военный обозреватель.

Даже когда у подразделения такие потери, им подвозят подкрепления и компенсируют человеческий ресурс на линии боестолкновения. То есть военных никто не отводит от линии боестолкновения. Однако россияне сейчас делают именно это.

"Не хочу пока опережать события, но кажется, что группа войск "Днепр" готовится к принятию очень непопулярных в российском обществе решений", – добавил Коваленко.

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