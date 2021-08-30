Даже сейчас он работает в кадровом агентстве, которое поставляет к власти разных чиновников. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Константин Батозский.
Читайте также В России есть к Медведчуку вопросы, – политолог сказал, на кого делает ставки Кремль
Левочкин – опытный игрок в политике
По его словам, в конфликте Левочкина и Виктора Медведчука победит, как всегда, группа первого. Он может отделиться и охотно создать собственный пророссийский проект.
Сергей Левочкин настолько опытный игрок в украинской политике. Он имеет способность оставаться и работать с любой властью,
– подчеркнул Батозский.
Он отметил, что Левочкин системно играл за Петра Порошенко и так же играет при президентстве Владимира Зеленского.
Что Левочкин предлагает президентам
Политолог пояснил, пророссийский политик предлагает действующим президентам очень важный товар-непроходимого кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.
По состоянию на сейчас, это тот товар, который невозможно продать. Но это очень удобный спарринг-партнер для любого действующего украинского президента,
– отметил политолог.
Зато Виктор Медведчук, как считает Батозский, стал неудобным для власти.
Политолог рассказал о новом пророссийский проект в Украине: смотрите видео
Санкции против Левочкина: что известно
- Россия расширила санкционный список против Украины. В него вошли и нардепы из пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия и Сергей Левочкины.
- Кроме них, санкции наложили еще на 73 граждан Украины. Кремль не сообщил соответствующие решения.
- После этого в ОПЗЖ может произойти раскол между группами.