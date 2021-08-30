Навіть зараз він працює в кадровій агенції, яка поставляє до влади різних чиновників. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Костянтин Батозський.
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Льовочкін – досвідчений гравець у політиці
За його словами, у суперечці Льовочкіна та Віктора Медведчука переможе, як завжди, група першого. Він може відділитись і залюбки створити власний проросійський проєкт.
Сергій Льовочкін настільки досвідчений гравець в українській політиці. Він має здібність залишатись і працювати з будь-якою владою,
– наголосив Батозський.
Він зауважив, що Льовочкін системно грав за Петра Порошенка і так само грає за президентства Володимира Зеленського.
Що Льовочкін пропонує президентам
Політолог пояснив, проросійський політик пропонує чинним президентам дуже важливий товар – непрохідного кандидата у президенти України Юрія Бойка.
Станом на зараз, це той товар, який неможливо продати. Але це дуже зручний спаринг-партнер для будь-якого чинного українського президента,
– зазначив політолог.
Натомість Віктор Медведчук, як вважає Батозський, став незручним для влади.
Політолог розповів про новий проросійський проєкт в Україні: дивіться відео
Санкції проти Льовочкіна: що відомо
- Росія розширила список санкцій проти України. До нього увійшли і нардепи з проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Юлія та Сергій Льовочкіни.
- Окрім них, санкції наклали на ще 73 громадян України. Кремль не повідомив відповідні рішення.
- Після цього в ОПЗЖ може відбутися розкол між групами.