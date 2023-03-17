Выехал еще до начала вторжения: нардепа от ОПЗЖ Левочкина отзовут из Комитета обороны ВРУ

Члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина планируют отозвать из Комитета по национальной безопасности. Он уехал из Украины еще в начале полномасштабного российского вторжения.

Сергей Левочкин – пророссийский политик, народный депутат 9 созыва и бывший нардеп 6 и 8 созывов. За 2022 он ни разу не появился на заседаниях Верховной Рады.

Интересно Шкарлет уходит с должности министра образования, – СМИ

Левочкина отзовут из Комитета обороны ВРУ

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Левочкина отзовут из Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Ну и Левочкина Сергея отзовут из Комитета ВРУ по вопросам безопасности и обороны. Соответствующее постановление уже внесено в Раду", – говорится в сообщении.

Железняк также опубликовал фото постановления.



Левочкина хотят отозвать из Комитета обороны ВРУ / Фото Ярослава Железняка

Что известно о Сергее Левочкине