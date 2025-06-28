Запрещенный ЛГБТ-прайд в Венгрии превратился в масштабную пощечину Орбану

В столице Венгрии тысячи людей вышли на антиправительственный протест в субботу, 28 июня. В событии участвовали студенты, семьи, люди из провинции, которые раньше никогда не посещали митинги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Масштабный протест в Будапеште

Журналисты сообщили, что тысячи людей заполнили площадь возле мэрии Будапешта, размахивая радужными флагами. Участники говорят, что это последний момент, чтобы постоять за их права.

Ни один из нас не свободен, пока не свободны все,

– говорилось на одном из плакатов.

В издании напомнили, что правительство Виктора Орбана в течение последнего десятилетия постепенно ограничивало права ЛГБТК+ сообщества, а в марте приняло закон, который позволяет запрещать прайд-парады, ссылаясь на необходимость "защиты детей". В день события он опубликовал с внуками с подписью "вот чем я горжусь".

Противники Орбана воспринимают ограничение прав ЛКБТК+ как часть более широкого наступления на демократию перед выборами в следующем году.

По оценкам местных изданий, количество участников достигло 100 тысяч. Участники прибыли из 30 стран, в частности, среди них 70 депутатов Европарламента. Более 30 посольств выразили поддержку, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Венгрии разрешить проведение парада.