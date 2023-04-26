Соответствующую петицию ранее опубликовали на сайте Офиса Президента, информирует 24 Канал. В ней более 40 человек и организаций обратились к Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание Хотели бы почувствовать себя равноценными, – в Украине ЛГБТ-пара подала заявку на брак в Дие

Что известно о петиции за регистрируемые партнерства

Украинцы призвали публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и содействовать принятию законопроекту №9103. Петиция за регистрируемые партнерства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

В документе говорится, что принятие законопроекта № 9103 решит проблему правового статуса, прав и обязанностей партнеров и партнерш, правовой режим их имущества, вопросы наследования, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения одного из них.

Важно! По словам главы ОО "Украинские ЛГБТ+ военные за равные права" и воина 72-й механизированной бригады Виктора Пилипенко, в ВСУ и Нацгвардии, где служат сейчас около 1 миллиона человек, может быть от 50 до 100 тысяч человек, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Их видимость низкая из-за высокого уровня дискриминации и нетерпимости, что иногда приводит к реальным угрозам.

Что этому предшествовало