Льготный газ для аграриев: компания Коломойского в суде требует отменить решение правительства
2 февраля 2022 , 16:32Читати новину українською
Источник:ОАСК
В Окружном админсуде Киева одна из газодобывающих компаний оспаривает постановление Кабмина относительно льготного газа для аграриев. Речь идет о Полтавской газонефтяной компании, в которой крупнейшим акционером является олигарх Игорь Коломойский.
По иску компании открыли производство. Суд назначил подготовительное заседание на 25 февраля.
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Чего хочет компания Коломойского
Газовое предприятие олигарха требует, чтобы суд признал постановление Кабмина противоправным и недействительным.Обратите внимание! Правительство обязало газодобытчиков продавать 20% своей продукции на бирже по регулируемым ценам.
Еще один крупный добытчик газа "Укрнефтебурения", которого также контролирует Коломойский, проигнорировал требование Кабмина.
Что известно о льготах для аграриев
- Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень предприятий, которые выпускают социально значимые продукты и смогут получать газ с ограниченной наценкой 25%.
- К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допустили 256 предприятий, расширив их перечень. В январе таких предприятий было только 100.
- В частности, новый список содержит птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2 – 3 миллиарда гривен.
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