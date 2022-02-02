Льготный газ для аграриев: компания Коломойского в суде требует отменить решение правительства

16:32

В Окружном админсуде Киева одна из газодобывающих компаний оспаривает постановление Кабмина относительно льготного газа для аграриев. Речь идет о Полтавской газонефтяной компании, в которой крупнейшим акционером является олигарх Игорь Коломойский.