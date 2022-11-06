Что будет со льготами для украинцев в Финляндии: правительство приняло важное решение

Украинские беженцы еще год будут иметь защиту и льготы в Финляндии. Правительство государства солидарно с Украиной и приняло закон о продолжении оказания помощи нашим землякам.

У Финляндии есть немалая общая граница с Россией и понимает положение, в котором оказались миллионы украинцев после 24 февраля. В правительстве государства сообщили, что временная защита для украинцев в Финляндии автоматически продлится еще год.

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Новые документы оформлять не нужно

В новой поправке к финскому закону говорится, что украинцы смогут найти убежище как минимум еще на год без лишней бюрократии и оформления тысячи дополнительных бумаг. То есть те наши земляки, которые уже имеют вид на жительство на основании временной защиты, не должны подавать заявление на ее продление.

Из-за жестокой захватнической войны России миллионы людей потеряли свои дома. Наша обязанность – поддержать Украину и помочь прибывшим сюда беженцам от войны. К сожалению, войне не видно конца, а потому потребность в помощи будет продолжаться еще долго,

– сказала глава МВД Криста Микконен.

Также она подчеркнула, что официальные процессы оказания помощи "должны быть бесперебойными" и никаких дополнительных бюрократических процедур не должно быть предусмотрено для украинских беженцев.

Как Финляндия помогает Украине

Согласно директиве ЕС, максимальный срок защиты составляет три года. То есть, теоретически продолжать право украинцев на убежище Финляндия может только до 4 марта 2025 года.

Как отметили в финском правительстве, примерно 41 тысяч украинцев вынуждены были получить временную защиту в государстве из-за полномасштабной войны. Прогнозируется, что к концу года количество украинских беженцев вырастет до 48 тысяч.

Кроме того, победители песенного конкурса "Евровидение" Kalush Orchestra выпустили хит с финской группой The Rasmus о войне в Украине. Работа покорила сердца миллионов людей.

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