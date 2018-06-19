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Льготы для участников ООС: Рада проголосовала за важный закон

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Верховная Рада приняла закон, по которому участники ООС получают право на соцгарантии бойцов АТО
Верховная Рада приняла закон, по которому участники ООС получают право на соцгарантии бойцов АТО / 24 канал

Верховная Рада Украины большинством голосов поддержала законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226-ти.

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В законопроекте № 8293, в частности, говорится о том, чтобы предоставить участникам мероприятий Операции объединенных сил на Донбассе право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников Антитеррористической операции.

Так, в документе предлагается внести изменения в 19 законов Украины ("О гуманитарной помощи", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О лекарственных средствах", "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите" и др), реализация которых, как указано в пояснительной записке к нему, "обеспечит комплексное урегулирование вопросов социальной защиты граждан, которые будут принимать участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоруа и сдерживаниюе вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий".

Следовательно, в итоге распространяется действие соответствующих положений указанных законов, которые касаются проведения антитеррористической операции, на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, во время сессии 19 июня украинские депутаты также одобрили законопроект о запрете размещения рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО: за проголосовали 232 народных депутата при минимально необходимых 226-ти.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство Законопроект Война на Донбассе АТО Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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