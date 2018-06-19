Пільги для учасників ООС: Рада проголосувала за важливий закон

Верховна Рада України більшістю голосів підтримала законопроект щодо внесення змін до закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

За відповідне рішення проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226-ти.

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У законопроекті № 8293, зокрема, мовиться про те, аби надати учасникам заходів Операції об’єднаних сил на Донбасі право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників Антитерористичної операції.

Так, у документі пропонується внести зміни до 19 законів України ("Про гуманітарну допомогу", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про лікарські засоби", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" тощо), реалізація яких, як зазначено у пояснювальній записці до нього, "забезпечить комплексне врегулювання питань соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів".

Відтак, у підсумку поширюється дія відповідних положень вказаних законів, які стосуються проведення антитерористичної операції, "на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях".

Нагадаємо, під час сесії 19 червня українські депутати також схвалили законопроект про заборону розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: за проголосували 232 народні депутати за мінімально необхідних 226-ти.