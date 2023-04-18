Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что Запад год назад и сейчас – две разные вещи.

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Новый игрок в "борьбе" с Западом

Владимир Путин уверенно продолжает рассказывать, что борется со всем Западом, в то время как эта война уже проиграна им, заявил Пионтковский. Вместе с этим из-за его спины появился новый, более мощный игрок – Си Цзиньпин, который, по сути, тоже объявил войну Западу.

"Об этом можно судить по его словам своим генералам: не бойтесь войны с США, действиями по поводу острова Тайвань и попытками создать "империю зла". В Вашингтоне это понимают. Это работает на концепцию "срубить российскую голову китайского дракона" и как можно скорее. Потому что и Путин, и Си Цзиньпин объединены этой ненавистью к Западу, и Си будет готов оказать любую помощь", – сказал публицист.

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Два сценария войны

Андрей Пионтковский предположил два вероятных сценария войны. Первый – более оптимистичный – предполагает выход украинцев на границу и освобождение Крыма. Второй – заморозка на время конфликта на новой линии и эта стадия выгодна Китаю, который может использовать это против Запада.

Си Цзиньпин может повысить градус, и начнется горячая война между США и Китаем. Она будет большим морским сражением. Поэтому очень уместно закончить с Путиным,

– отметил публицист.

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