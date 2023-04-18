Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Він наголосив, що Захід рік тому і зараз – дві різні речі.

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Новий гравець у "боротьбі" із Заходом

Владімір Путін впевнено продовжує розповідати як бореться з усім Заходом, тим часом як ця війна вже програна ним, заявив Піонтковський. Разом з цим з-за його спини з'явився новий, більш потужний гравець – Сі Цзіньпін, який по суті теж оголосив війну Заходу.

"Про це можна судити з його слів своїм генералам: не бійтеся війни зі США, діями щодо острову Тайвань та спробами створити "імперію зла". У Вашингтоні це розуміють. Це працює на концепцію "зрубати російську голову китайського дракона" і якомога швидше. Бо і Путін, і Сі Цзіньпін об'єднані цією ненавистю до Заходу і Сі буде готовий надати будь-яку допомогу", – сказав публіцист.

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Два сценарії війни

Андрій Піонтковський припустив два ймовірні сценарії війни. Перший – більш оптимістичний – передбачає вихід українців на кордон і звільнення Криму. Другий – замороження на певний час конфлікту на новій лінії і ця стадія вигідна Китаю, який може використати це проти Заходу.

Сі Цзіньпін може підвищити градус і почнеться гаряча війна між США та Китаєм. Вона буде великим морським боєм. Тому є велика доречність закінчити з Путіним,

– відзначив публіцист.

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