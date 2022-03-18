Либо мы закроем русский вопрос навсегда, либо оттянем более страшную войну

"Соблазн сдаться будет самым большим за миг до победы" – так говорит китайская мудрость. Макиавелли говорил, что войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника.

Сейчас или никогда

Я глубоко убежден, что мы находимся в историческом мгновении, когда российский вопрос может быть закрыт для нашей страны окончательно и надолго. При условии, что мы не сдадимся.

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Те же западные аналитики и политики, которые предупреждали о войне, говорят что Россия исчерпала свой ресурс и стягивает войска уже откуда удается. И это большой вопрос – хватит ли ей силы на значительные милитарные успехи или, тем более, на их закрепление.

Да, могут и будут штурмовать Киев. Да, могут даже частично его захватить. Да, точно будут бросать бомбы на жилые дома и создавать гуманитарные кризисы. Да, это максимально страшно и хочется от этого убежать.

Но если мы сдадимся и не дожмем – они просто отойдут, перегруппируются, восстановят армию, и, учтя предыдущие ошибки, повторят войну. Нам с вами везти не может вечно.

Без права на ошибки двух Майданов

Х*йло говорило, что стремится к демилитаризации и денацификации. Я согласен. Пока этого не произойдет с Россией – мы будем жить в вечной экзистенциальной неопределенности и без больших шансов на будущее. Демилитаризацию российской армии сейчас проводят наши ракетные войска и артиллерия. Денацификацию тоже.

Нам повезло, что мы выстояли в первые дни. Теперь нам надо не проср*ть добытое кровью преимущество. Если бы не оно – с нами бы сейчас никто уже не договаривался.

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Это трудное время. Но сейчас мы можем окончательно закрыть российский вопрос раз и навсегда. Или просто отсрочить более страшную войну к выгоде своего противника.

Мы уже показали достаточно устойчивости. Но в нашей истории мы не довели до конца два Майдана. Мы слишком любим не доводить до конца. Но на этот раз у нас тупо нет такого права. Это все что я думаю о мирных переговорах.

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