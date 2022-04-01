Либо против Украины, либо расстреляют чеченцы, – Гайдай о мобилизации в оккупированных городах

Кремлевские власти принудительно и незаконно мобилизуют мужчин с оккупированных территорий на войну против Украины.

Мобилизация оккупированных городов

Однако у них нет выбора. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.

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По его словам, все свежемобилизованные мужчины, которых просто схватили и принудительно отправили воевать за временно оккупированные территории – они не солдаты и не умеют воевать.

Либо они идут на войну против Украины, либо их расстреливают чеченцы и представители квазиреспублик,

– сказал Гайдай.

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Украина выразила протест России в связи с призывом на военную службу во временно оккупированных Крыму и Севастополе, а также мобилизацией украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.