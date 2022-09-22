Либо убивают путина, либо уходят на фронт, – Шейтельман прокомментировал мобилизацию в россии

Накануне кремлевский диктатор объявил всеобщую мобилизацию в россии. Фактически это признание поражения так называемой "второй армии мира" в Украине.

Кроме нового "пушечного мяса", которое вскоре к нам отправят, путин попытается использовать в войне против Украины наших сограждан – жителей временно оккупированных территорий. Именно для этого одновременно проводят мобилизацию и референдумы. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Личный состав нужен как можно быстрее

Стало известно, что повестки россиянам начали раздавать и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Однако военные эксперты отмечают: чтобы подготовить этих людей для отправки в Украину, нужно минимум 2 месяца.

А Херсон наши освободят раньше. Поэтому им нужны люди именно там. Я думаю, они в Херсоне и будут забирать, и в Мелитополе, чтобы на Херсонский фронт отправлять людей сразу, не готовя,

– подчеркнул политтехнолог.

Он предполагает, что мобилизация на временно оккупированных территориях начнется после псевдоголосования. Более того, оккупанты уже запретили мужчинам выезжать на подконтрольные Украине территории.

"Ясно, что их там закрывают, чтобы начать отлавливать на следующей неделе", – считает Шейтельман.

У путинской головы нет ограничений

По приблизительным подсчетам, на территориях, которые оккупировали после 24 февраля, проживает более 1 миллиона украинцев. Половина из них – мужчины, поэтому потенциал призыва составляет 150 тысяч солдат. Это очень большая цифра.

За более чем полгода полномасштабной войны стало понятно, что формулировка "путин на это точно не решится" ошибочна. У Кремлевского диктатора нет красных линий, ему абсолютно наплевать, что о нем думают в россии.

Ему не нужно ничего объяснять, как он считает. Почему ему понадобилось еще 300 тысяч человек для славной победы – он тоже объяснять не будет никому и не собирался. Вопрос только выбора инструментария. Я больше склонялся к тому, что он быстрее ядерный удар нанесет. Но пока он им только угрожает,

– сказал политтехнолог.

Сможет ли он мобилизовать 300 тысяч солдат

По мнению Шейтельмана, препятствий для мобилизации достаточного количества людей в россии нет. "У него есть сотни тысяч человек в росгвардии, они будут ходить по домам и забирать. Там будет кто-то сопротивляться? Я не думаю", – убежден он.

Если по россии на антивоенный митинг не выйдет 5 миллионов человек, отмечает политтехнолог, значит, они все склонят головы и пойдут в армию. Пока ничто не указывает на то, что российские граждане готовы что-то менять.

У них выбор прост: либо они убивают путина и всю кремлевскую группу, либо они уходят на фронт,

– подытожил Шейтельман.

Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины: что известно

Оккупантам чрезвычайно не хватает живой силы, чтобы вести свою жестокую войну. Именно поэтому захватчики планируют проведение тотальной мобилизации в Херсонской области и Запорожье, потому что отечественное "пушечное мясо" уже закончилось. По информации источников 24-го канала в спецслужбах, на оккупированных территориях уже подписали приказы о создании так называемых "добровольческих батальонов".

Стоит упомянуть, что на территории псевдореспублика Донетчины и Луганщины мобилизация тоже считалась добровольной. Однако там прямо-таки отлавливают мужчин и отправляют на фронт.

По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, в селе Портовское Мариупольского района оккупанты собрали всех мужчин в возрасте до 40 лет. Их погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка.

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