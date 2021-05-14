Президент России Владимир Путин завил, что многие лица из высшего руководства Украины владеют бизнесом в России и временно оккупированном Крыму. По его мнению, это не коррелируется с тем, что в Украине преследуют за экономические связи с Москвой.

Детали от Путина

Комментируя дело своего кума и украинского нардепа Виктора Медведчука, Путин отметил, что в Украине якобы по политическим мотивам преследуют тех, кто работает с Россией в экономической сфере. Об этом глава Кремля заявил на заседании Совета нацбезопасности.

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Многие, в том числе лица из высшего политического руководства Украины, активно работают в течение многих лет в России и, кстати, в Крыму тоже. И ничего, это считается нормой,

– заявил российский президент.

Кстати, Путин также отреагировал на избрание меры пресечения Медведчуку. Глава Кремля заявил, что в Украине, мол, "началась зачистка политического поля". Он также возмутился из-за того, что Украина выбрала кардинально противоположное направление развития, чем Россия.

Коротко о деле Медведчука

Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. В его дом в Киеве правоохранители приходили с обысками.

13 мая суд решил отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

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