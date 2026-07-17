Тогда никто на Западе не будет против: как Украина может эффективно запустить ракеты по Москве

Во Франции заявили о передаче Украине истребителей Rafale уже в ближайшие год-два. Также речь шла о предоставлении лицензии на производство бомб и ракет, которые могут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Впрочем, проблема с самолетами заключается в том, почему за эти годы власть во Франции может смениться. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что точно так же поступил Дональд Трамп, когда пришел к власти и передал оружие не Украине, а Израилю.

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Вопрос с лицензиями является более актуальным. Ведь это позволяет самостоятельно обслуживать ракеты на наших площадках, проводить обучение военных. Также лицензия позволит собирать основные средства поражения.

Если нам предоставят лицензию, то мы получим доступ к технологиям, в частности к зенитно-ракетным комплексам и ракетам для авиационных комплексов. Ведь речь идет о ракете Aster 30, созданной на базе авиационной ракеты MICA,

– пояснил Роман Свитан.

Еще одна ракета – SCALP, которая довольно неплохо показала себя на оперативной глубине. Также она может работать на расстоянии 500 километров. Интересно, почему основная базовая ракета может "пролететь" 550–600 километров, то есть долететь даже до Москвы.

"Французы по ряду причин не передадут ракеты SCALP, которые могли бы долететь до Москвы. Но ракеты, которые по лицензии будут производиться в Украине, будут считаться украинскими, поэтому мы сможем сами принимать решения, куда их отправлять", – подчеркнул летчик-инструктор.

Свитан о лицензиях на оружие от Франции: смотрите видео

Интересно, что в Подмосковье есть много вражеских объектов, которые не прикрыты средствами ПВО. До них можно добраться ракетами. Поэтому лицензии можно назвать своеобразным "алиби" для наших западных партнеров, которые теперь могут без опасений передавать нам технологии.