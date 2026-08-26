Келлог рассказал, кто изменил позицию Трампа по поводу передачи Украине лицензий на Patriot

Передача Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot может затянуться из-за позиции американских оборонных компаний. Они опасаются передавать Киеву технологии и интеллектуальную собственность.

Об этом в интервью рассказал бывший специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Почему США затягивают с передачей Украине технологий Patriot?

По его словам, 8 июля Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому о готовности передать Украине такую лицензию. Однако примерно через три недели американский президент заявил, что окончательной договоренности пока нет.

Келлог предположил, что на внезапное изменение решения президента США могли повлиять большие оборонные компании, в частности Lockheed Martin.

Они, по мнению генерала, обеспокоились возможной передачей Украине своей интеллектуальной собственности.

В то же время Келлог считает такую позицию прежде всего бизнес-решением и не согласен с ней. Он убежден, что украинские специалисты могли бы быстрее разрабатывать и внедрять новые технологические решения.

Бывший чиновник также заявил, что после завершения своего визита в Украину планирует лично поговорить с Трампом по вопросу Patriot.

Напомним, что еще в июле Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что США могут разрешить Украине самостоятельно производить ракеты для Patriot. Однако через несколько недель президент США уже заявил, что передача подобных технологий может быть опасной.

Как отмечает The Telegraph, именно опасения относительно возможной утечки секретных разработок стали одной из причин, почему Белый дом засомневался.

Особое беспокойство вызывают технологии, используемые в ракетах PAC-3 для системы "Патриот". Речь идет, в частности, о компактной радиолокационной системе, которая помогает ракете точно находить цель на заключительном этапе полета. Ее производят в США, а доступ к этой технологии Вашингтон ограничивает даже для некоторых союзников.