The Telegraph объяснило, почему американский лидер через несколько недель отказался от своих слов по поводу лицензий.

Чего опасаются США?

Еще в июле во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что планирует предоставить Украине лицензии. Он отметил, что украинские оружейники могли бы достаточно быстро начать самостоятельное производство ракет.

Однако через несколько недель во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде Трамп заметил, что передавать подобные технологии рискованно.

Трудно передавать такие технологии... Люди, которым вы их даете, могут когда-нибудь обернуться против вас,

– сказал он.

По наблюдениям издания, главной причиной изменения позиции стали опасения Вашингтона, что американские разработки могут попасть в руки России.

Что особенного в этих технологиях?

Ключевой элемент, от которого зависит эффективность ракет комплекса Patriot, – активный радиолокационный искатель PAC-3 Ka-диапазона. Его производят на заводе Boeing в штате Алабама. Этот высокоточный радар диаметром около 8 дюймов является главным ориентиром для перехватчика в последние секунды полета, из-за чего Белый дом ограничивает его экспорт даже ближайшим союзникам.

Вопрос поставок ракет и технологий стал особенно острым перед зимой, когда ожидается усиление российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый пакет средств противовоздушной обороны спасает жизни людей, а его отсутствие приводит к новым жертвам.

Пока что шансы Украины получить необходимые 300 ракет, по мнению издания, выглядят маловероятными.

Напомним, правительство Финляндии решило не передавать Киеву ракеты для ЗРК Patriot, объяснив это необходимостью сохранять собственную обороноспособность и учитывать национальные интересы.