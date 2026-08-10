The Telegraph пояснив, чому американський лідер через кілька тижнів відмовився від своїх слів щодо ліцензій.

Чого побоюються США?

Ще у липні під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що планує надати Україні ліцензії. Він зазначив, що українські зброярі могли б досить швидко розпочати самостійне виготовлення ракет.

Однак за кілька тижнів під час засідання кабінету міністрів у Кемп-Девіді Трамп зауважив, що передавати подібні технології ризиковано.

Важко віддавати такі технології... Люди, яким ви їх даєте, можуть колись обернутися проти вас,

– сказав він.

Головною причиною зміни позиції, за спостереженнями видання, стали побоювання Вашингтона, що американські розробки можуть потрапити до рук Росії.

Що особливого в технологіях?

Ключовий елемент, від якого залежить ефективність ракет до комплексу Patriot, – активний радіолокаційний шукач PAC-3 Ka-діапазону. Його виготовляють на заводі Boeing у штаті Алабама. Цей високоточний радар діаметром близько 8 дюймів є головним орієнтиром для перехоплювача в останні секунди польоту, через що Білий дім обмежує його експорт навіть найближчим союзникам.

Питання постачання ракет та технологій постало особливо гостро перед зимою, коли очікується посилення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Володимир Зеленський наголосив, що кожен пакет протиповітряної оборони рятує життя людей, а його відсутність – призводить до нових жертв.

Поки що шанси України отримати необхідні 300 ракет, на думку видання, виглядають малоймовірними.

Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив не передавати Києву ракети для ЗРК Patriot, пояснивши це необхідністю зберігати власну обороноздатність і враховувати національні інтереси.