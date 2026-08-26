Про це в інтерв'ю розповів колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Чому США зволікають з передачею Україні технологій Patriot?

За його словами, 8 липня Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському про готовність передати Україні таку ліцензію. Однак приблизно через три тижні американський президент заявив, що остаточної домовленості поки немає.

Келлог припустив, що на раптову зміну рішення президента США могли вплинути великі оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin.

Вони, на думку генерала, занепокоїлися через можливу передачу Україні своєї інтелектуальної власності.

Водночас Келлог вважає таку позицію передусім бізнесовим рішенням і не погоджується з нею. Він переконаний, що українські фахівці могли б швидше розробляти та впроваджувати нові технологічні рішення.

Експосадовець також заявив, що після завершення свого візиту до України планує особисто поговорити з Трампом питання Patriot.

Нагадаємо, що ще в липні Трамп говорив Володимиру Зеленському, що США можуть дозволити Україні самостійно виробляти ракети до Patriot. Однак через кілька тижнів президент США вже заявив, що передача подібних технологій може бути небезпечною.

Як зазначає The Telegraph, саме побоювання щодо можливого витоку секретних розробок стали однією з причин, чому Білий дім засумнівався.

Особливе занепокоєння викликають технології, які використовують у ракетах PAC-3 для Patriot. Йдеться, зокрема, про компактну радіолокаційну систему, яка допомагає ракеті точно знаходити ціль на фінальному етапі польоту. Її виробляють у США, а доступ до цієї технології Вашингтон обмежує навіть для деяких союзників.