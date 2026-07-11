Есть с чего начать: авиаэксперт предположил, когда в Украине начнется производство ракет для Patriot

Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для американских систем Patriot, в которых наша страна испытывает нехватку. После его громких заявлений на саммите НАТО западная пресса начала писать, что на это уйдут многие годы.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала пояснил, что ситуация вокруг лицензирования производства ракет PAC-3 имеет множество вариантов развития.

Лицензия на производство ракет Patriot: процесс занимает 2 года

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сотрудничестве с японским концерном Mitsubishi. Эта страна производит такие ракеты. Также Польша выразила готовность наладить производство PAC-3. Авиаэксперт добавил, что Германия уже близка к завершению изготовления ракет PAC-3 GEM-T.

Эти ракеты сбивают следующие цели: самолеты, ракеты, вертолеты, большие беспилотники. Ими можно сбивать и баллистику, но вероятность успеха будет значительно ниже. Поляки до сих пор производили пусковые установки для Patriot и элементы аэродинамических поверхностей для управления этой ракетой. Немцы еще год назад просили американцев предоставить им возможность производить PAC-3 MSE. Тогда США отказали,

– рассказал Криволап.

Авиаэксперт добавил, что от 30 до 60 ракет PAC-3 в год сейчас производит японская компания Mitsubishi Heavy. По его словам, для запуска нового завода требуется время, обучение персонала и решение проблем с комплектующими. Например, с такими сложностями сталкиваются оборонные предприятия Lockheed Martin и Raytheon. Они многое делают самостоятельно, но прибегают к услугам большого числа подрядчиков для изготовления ряда элементов этой ракеты.

Технологический цикл производства одной ракеты PAC-3 по стандартам Lockheed Martin, со слов авиаэксперта, составляет ориентировочно 2 года (23 – 25 месяцев). Миру, как подчеркнул Криволап, нужно определенным образом распоряжаться этим активом, договариваться между собой.

Федоров сказал, что у Украины подписан с США контракт на поставку ракет для Patriot, который вступает в силу с 2027 года. Это наш актив, под который мы можем брать в долг аналогичные ракеты у партнеров уже сейчас. Второй актив – это обещанное Трампом лицензионное производство,

– подытожил Криволап.

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