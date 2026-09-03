Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре пообещал предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Впоследствии этот процесс затормозился. Однако в настоящее время переговоры по этому вопросу вышли на практический уровень.

Член Республиканской партии Борис Пинкус сообщил 24 Каналу, что вопрос об обещанной лицензии на производство ракет Patriot уже находится в повестке дня украинской и американской делегаций в США. По его словам, в настоящее время стороны приступили к подготовке технической документации и выбирают места для будущих производственных мощностей.

Как планируется ускорить производство?

Борис Пинкус подчеркнул, что на начальном этапе речь идет о налаживании выпуска отдельных компонентов для ракет непосредственно в Украине. Это позволит существенно разгрузить американские оборонные предприятия.

Обещание Трампа дать Украине лицензию на Patriot находится в работе, – член Республиканской партии. В настоящее время прорабатывается техническая документация. Более того, ведутся серьезные переговоры о выборе места в Украине, где они будут производиться. Уже согласовано, какие комплектующие для ракет будут изготавливаться в Украине. Они освободят ряд производств в США с целью ускорения производства этих ракет в целом,

– отметил республиканец.

Он подчеркнул, что процесс требует определенного времени, однако юридические и технические меры уже реализуются совместно с американской стороной.

Республиканец рассказал о ходе процесса по предоставлению Украине лицензии на производство ракет Patriot: смотрите видео

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Киев действительно ведут переговоры о предоставлении лицензий на самостоятельное производство ракет. В то же время он отметил, что строительство соответствующих заводов – длительный процесс, который займет годы.

Чтобы удовлетворить текущие потребности, Украина рассматривает возможность использования средств европейского кредита для закупки противоракет PAC-3 MSE непосредственно у производителя.