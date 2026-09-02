По словам политика, на развертывание производства уйдет некоторое время. Об этом он заявил в эфире программы "The Brian Kilmeade Show".

Что сказал Рубио?

В среду, 2 сентября, журналист спросил Рубио, готовы ли в Вашингтоне предоставить Киеву лицензию, которая позволила бы самостоятельно производить ракеты для Patriot. Госсекретарь сказал, что стороны ведут переговоры по поводу лицензий. Он не исключает, что Соединенные Штаты дадут разрешение на производство.

В то же время Рубио подчеркнул, что даже согласие США не позволит Украине быстро получить ракеты. Он отметил, что производство такого сложного вооружения требует немало времени и соответствующей подготовки.

Наращивание производства, даже если у вас есть лицензия, – это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы,

– заявил госсекретарь.

Он добавил, что переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе. Однако они не помогут Украине быстро удовлетворить нынешнюю потребность в перехватчиках.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что Украина рассматривает возможность использовать средства из европейского кредита на закупку противобаллистических ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Украина смогла бы приобрести примерно 320 ракет, что составляет около половины годового объема производства Lockheed Martin за 2 миллиарда евро.