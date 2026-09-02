Заказать ракеты в США вполне реально, но конечные сроки поставки и цена могут удивить. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу о юридических и финансовых деталях закупки американских ракет за средства ЕС.

Почему для ракет Patriot предусмотрено исключение в европейском кредите?

Поскольку деньги по кредиту имеют европейское происхождение, Евросоюз стремится оставлять их в пределах ЕС, включая Украину. Однако если аналогов необходимого вооружения в Европе просто нет, Еврокомиссия может одобрить закупку за пределами Европы.

У Европы пока нет соответствующих аналогов ракеты PAC-3 MSE, и она это признает и понимает. Поэтому именно механизмом такого кредита предусмотрен запрос в Европейскую комиссию – она его рассматривает, дает разрешение,

– отметил Олег Катков.

Тогда Украина, по его словам, сможет заключить контракт на поставку этих ракет в США, поскольку сейчас только они могут самостоятельно и свободно экспортировать ракеты PAC-3 MSE от Lockheed Martin.

Каким способом Украина может получить ракеты для Patriot: смотрите видео

Эксперт подчеркнул, что заказать ракеты напрямую у компании Lockheed Martin невозможно, потому что закупка происходит исключительно на межправительственном уровне через правительство США. При этом цена для иностранных покупателей всегда выше, чем для внутреннего заказа Пентагона.

Нельзя прийти в Lockheed Martin и сказать: "Продайте нам ракеты". Им запрещено так поступать. Украина должна обратиться к правительству США и договориться о том, чтобы украинскому правительству продали это вооружение,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Он добавил, что, судя по опыту других стран, стоимость одной ракеты в комплексном контракте может превышать 6 миллионов евро.

Сколько придется ждать ракет PAC-3 MSE?

Еще одним вызовом является длительный технологический цикл производства ракет PAC-3 MSE, который составляет около двух лет. Впрочем, Украина, как отметил главный редактор Defence Express, уже имеет опыт перемещения на первое место в очереди по решению американского правительства.

По расчетам Олега Каткова, за 2 миллиарда евро по европейским ценам Украина смогла бы приобрести примерно 320 ракет, что составляет около половины годового объема производства Lockheed Martin.