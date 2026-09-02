Замовити ракети у США цілком реально, але підсумкові терміни постачання та ціна можуть здивувати. Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу про юридичні й фінансові деталі закупівлі американських ракет за кошти ЄС.

Чому для ракет для Patriot є виняток у європейському кредиті?

Оскільки гроші за кредитом мають європейське походження, Євросоюз прагне залишати їх у межах ЄС, включно з Україною. Проте якщо аналогів потрібного озброєння в Європі просто немає, Єврокомісія може погодити закупівлю поза межами Європи.

У Європи наразі немає відповідних аналогів ракети PAC-3 MSE, і вона це визнає і розуміє. Тому якраз механізмом такого кредиту передбачено запит до Європейської комісії – вона його розглядає, надає дозвіл,

– зазначив Олег Катков.

Тоді Україна, за його словами, зможе законтрактувати ці ракети у США, тому що зараз лише вони можуть самостійно і вільно експортувати ракети PAC-3 MSE від Lockheed Martin.

У який спосіб Україна може отримати ракети для Patriot: дивіться відео

Експерт наголосив, що замовити ракети безпосередньо в компанії Lockheed Martin неможливо, адже закупівля відбувається виключно на міжурядовому рівні через уряд США. При цьому цінник для іноземних покупців завжди вищий, ніж для внутрішнього замовлення Пентагону.

Не можна прийти до Lockheed Martin і сказати: "Продайте нам ракети". Їм заборонено так робити. Україна має звернутися до уряду США і домовитись про те, щоб українському уряду продали це озброєння,

– підкреслив головний редактор Defence Express.

Він додав, що за досвідом інших країн вартість однієї ракети в комплексному контракті може сягати понад 6 мільйонів євро.

Скільки чекати на ракети PAC-3 MSE?

Ще одним викликом є тривалий технологічний цикл виробництва ракет PAC-3 MSE, який становить близько двох років. Втім, Україна, як зауважив головний редактор Defence Express, вже має досвід переміщення на перше місце в черзі за рішенням американського уряду.

За розрахунками Олега Каткова, за 2 мільярди євро за європейськими цінами Україна змогла б придбати приблизно 320 ракет, що становить близько половини річного обсягу виробництва Lockheed Martin.